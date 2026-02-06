人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第127話「大特訓！それぞれの想い」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】めっちゃ主人公顔のリコちゃん！ライバルとバトル公開された場面カット2月13日放送の第127話は、ラクリウムを消滅させるため、さらに強くなることを決意したリコたち。ネモたちだけでなく、パルデア四天王・ハッサクもバトル特訓に協力してくれる