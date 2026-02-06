「KDDI」は、子会社で架空取引があり、売上高が2460億円あまり過大計上されていたおそれがあると発表しました。【写真を見る】「KDDI」子会社で架空取引売上高2460億円あまり過大計上か手数料名目で約330億円外部流出のおそれ「ビッグローブ」「ジー・プラン」KDDI松田浩路 社長「多大なるご迷惑とご心配をおかけして、心よりお詫び申し上げます」過大計上があったのは、KDDIの子会社「ビッグローブ」とその子会社の