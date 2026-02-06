楽天・黒川史陽内野手が、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で強烈な一打を放った。内の直球を引っ張った打球は、改修で最大6メートル前に出る本拠地の新フェンスを基準に置かれたコーンの上を通過。「投手相手にいい準備で入れるように意識して、前に飛んだので良かった」と振り返った。高卒7年目。昨季は夏場から中軸に座り、打率・299とレギュラー奪取の足掛かりをつくった。今春のテーマは「スイングの限界値を上げる