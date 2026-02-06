「消費税」減税・廃止どうなるのか？ 【写真を見る】テイクアウトと店内飲食の商品 マクドナルドは同価格 もしも“食料品の消費税”0％になったら… 勝手にシミュレーション まずは、食料品の消費税が0％になると、スーパー・コンビニなどの食料品は「8%→0%」、テイクアウトも「8%→0%」、レストランなどの外食は「10%のまま」となります。 では、「0%」と「非課税」はどう違うのか？ 名城大学の伊川正樹教