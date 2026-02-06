お笑い芸人の小島よしお（45）、三輪記子弁護士（49）が6日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に生出演。生成AIのフェイク情報に危機感を示した。今回の衆院選では、誰でも簡単に作ることができることもあって、生成AIで作られた写真や動画がSNSに出回っている。技術が急激に向上し、クオリティーが向上。本物かウソかの見分けも付きにくくなっている。今後さらにAIがアップデートを繰り返し、多くの人々がフェイ