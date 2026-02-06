高橋愛さんが、自身のYouTubeチャンネルに『WHA'S IN MY BAG??』の動画を投稿。愛用品やバッグの中身を紹介してくれました！中には美容系アイテムも。【関連記事】高橋愛「8年くらい愛用」ヘビロテしている香水を紹介■最近の購入品動画内に登場したのはこちら！AINOKI × soel/リビングオイル アイセラム フローラルウッド・シトラスウッド 各税込4,400円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見る「AINOKI mebuki」国産ヴィ