路線バスに「サロン席」!? トヨタ紡織が仕掛ける“移動エンタメ”まで間もなく名古屋市で新たな公共交通機関「SRT」が運行を開始します。それに先駆け2026年2月6日、メディア向けの試乗会が行われました。【まるで路面電車！】「サロン席」まであるSRTの車内 すみずみまで（写真で見る）SRTは、「Smart Roadway Transit（路面公共交通システム）」の略で、「名古屋市中心部の回遊性の向上や賑わいの拡大を目指す」目的で作られ