2025年の農林水産物・食品の輸出実績は、前年比12.8％増の1兆7005億円（同1934億円増）だった。2020年に掲げた25年目標の2兆円には届かなかったが、主要輸出先国・地域のすべてで前年を上回り、13年連続で過去最高を更新した。輸出額の内訳は、農産物1兆1008億円（12.1％増）、林産物735億円（10.1％増）、水産物4231億円（17.2％増）、少額貨物1031億円（5.3％増）。国・地域別では、米国2762億円（前年比13.7％増、構成比1