J１百年構想リーグが２月６日についに開幕し、各地で３試合が開催。町田のエリキが歴史に残る大会第１号ゴールを挙げた。リーグ初得点が生まれたのは、日産スタジアムで行なわれた横浜FM対町田の８分。ペナルティエリア手前でパスを受けたエリキが、前を向いて持ち運び、そのまま左足を振り抜く。力強い一撃で、敵GK朴一圭のセーブを打ち破った。 シーズン移行前の特別大会として注目を集める百年構想リーグの幕開けを