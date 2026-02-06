8日（日）は、九州の上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込み、県内の広い地域で、大雪となるおそれがあります。 気象台によりますと、県内には8日にこの冬一番の強い寒気が流れ込み、南部と北部、五島では、山地だけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。 8日午後6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで平地で5センチ、山地で10センチの予想で、8日の明け方から朝にかけてが雪のピークとなる