インバウンド客をターゲットに、鹿児島の工芸品を集めたフェアが、鹿児島市で始まりました。薩摩切子に大島紬。外国人がえらんだのは…？（横山あさみアナウンサー）「アミュプラザ鹿児島の1階です。大島紬で作られたアクセサリーに薩摩焼、存在感のある甲冑、そして薩摩切子。日本、鹿児島の伝統的工芸品が一堂に会している」鹿児島市のアミュプラザ鹿児島で始まった「かごしま工芸品フェア」。インバウン