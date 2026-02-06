人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）運気は低迷。だからといって力を抜くと最悪の状況に……。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）その場にいない人のうわさ話は禁物。危険を招いてしまうかも。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）迷いがち。決断できない