ダルビッシュの影響力はチームにとって大きな財産だ(C)Getty Images今オフ、パドレスと契約内容に関して協議中であることを明かしたダルビッシュ有。昨年秋に右肘手術を行い、2026年は全休、来季以降は肘の回復状況によりキャリア継続を判断するという、野球人としての岐路を迎えている。【動画】見よ！ダルビッシュ有のキレ味抜群「エグイ」スライダー！将来についてさまざまな可能性が囁かれ、“引退”という選択肢も現実味