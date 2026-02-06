KKTと読売新聞は共同で衆院選の終盤の情勢調査を行いました。取材も加味して分析した結果、県内の小選挙区では、自民党の候補が変わらず優位に戦いを進めています。 調査は2月3日～5日に電話とインターネットで行い、取材も加味して終盤の情勢を分析しました。【熊本1区】熊本1区は、自民党・前職の木原稔候補がリードしています。自民党支持層の9割強を固めたほか、連立を組む日本維新の会支持層の7割半ばに