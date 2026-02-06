九州の広い範囲で雪 8日(日)は、今季一番の強い寒気が流れ込み、熊本県では山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。※6日午後7時時点 【写真を見る】降雪シミュレーション 2月7日（土）～8日（日） 九州北部地方の上空約1500mに氷点下12℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、8日は九州の広い範囲で雪が予想されています。 熊本県の雪のピークは8日の朝から昼前にかけてとなりそうです。 降雪予想「交通