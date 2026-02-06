日本スケート連盟は６日、フィギュアスケートの団体第２日（７日）に行われる男子ショートプログラム（ＳＰ）に鍵山優真（オリエンタルバイオ）が出場すると発表した。鍵山は昨年の全日本選手権で連覇を達成。５日には五輪本番のリンクで初練習し、日本男子のエースとして臨む大会に「仕上がりはすごく順調。あとは自分自身を信じて頑張りたい」と意気込みを語った。