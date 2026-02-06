半導体不足などで価格上昇が続くスマートフォン。中古なのに新しい、“新古スマホ”が注目されています。6日、「イット！」が取材したのはスマホなどを買い取り販売するゲオモバイル。中古スマホがずらりと並ぶ店内では、購入を検討している人たちの姿がありました。新品より安く購入できる中古スマホ。そうした中、人気が拡大しているのが、2025年の12月に販売を開始した「リファービッシュ品」と呼ばれるスマホです。リファービ