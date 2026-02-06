三重県鈴鹿市でパトカーが盗まれた事件で、施錠を怠った警察官らが処分を受けました。三重県警によりますと、鈴鹿署に勤務する40代の男性巡査長は去年12月、交通事故の対応にあたるためパトカーで駆けつけましたが、エンジンをかけたまま無施錠の状態で車から離れました。その間に、パトカーが盗まれる事件が発生しました。道路交通法では、車から離れる際は無断で運転されないよう必要な措置を取ること