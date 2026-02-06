プリンストンは2月6日、65%レイアウトの薄型メカニカルキーボード「Barocco Mistel AirOne Pro」を発表した。台湾のキーボードブランドMistel社のBAROCCOシリーズの製品。キースイッチにCHERRY MXのUltra Low Profile（ULP）スイッチを採用し、薄型設計ながら従来のメカニカルキーボードと同等の快適な打鍵感に仕上げた。キー配列はなじみのある日本語配列とした。タクタイルスイッチ採用の「ML-MD68PRO-J-TL/BK」と、クリッキース