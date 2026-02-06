【目撃】阪神の沖縄・宜野座キャンプは６日から第２クールがスタート。選手たちは球場に到着すると、ウオーミングアップの時間にこの日から取り入れられたピラティストレーニングの指導を受けた。仰向けになって少しずつ体をほぐしていったのだが、森下翔太外野手（２５）のところを通りかかった村上頌樹投手（２７）は、どことなく悪そうな表情をしながら無防備な後輩を?ロックオン?。自分で使おうとしていたストレッチポールの