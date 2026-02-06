【Secret Lair: Roll for Initiative Superdrop】 発売日・価格未定 全7種 ※2月10日より楽天ブックスで予約販売を開始 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、TCG「マジック：ザ・ギャザリング」のセット「Secret Lair: Roll for Initiative Superdrop」を2月10日より楽天ブックスで予約販売を開始する。全7種。商品の発売、価格は未定。 本コレクショ