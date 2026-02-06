衆議院選挙の投開票日が2日後に迫りました。当日は寒さも心配されています。 ■照屋芳樹記者「列ができています。期日前投票をしようという方がたくさん訪れています。」福岡市役所に設けられた期日前投票所には6日、昼どきに多くの人が訪れていました。■福岡市選挙管理委員会事務局・石田祐介 選挙課長「（序盤は）投票所入場整理券が皆様にお届けできていなかったこともあり、今週に入ってから期日前投票に来る方が増えている