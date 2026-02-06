オリックス・岸田護監督（４４）が６日、「代役守護神」の出現に期待した。２５年にリーグ３位の２８セーブを記録したマチャドが、３月のＷＢＣベネズエラ代表ロースター入り。来日３年目シーズンへの調整が遅れることを考慮し、「誰かがカバーしないといけない。抑えでいける投手は他にもいる」と強調した。指揮官は椋木、山崎、岩崎、ペルドモらを候補に挙げた。「ポテンシャルがある子はいる」と、ハイレベルな競争を見込ん