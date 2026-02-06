オリックス・田嶋大樹投手（２９）が「ゴルフ投法」を披露した。体調不良で３日に予定されていたブルペン入りを回避し、６日に宮崎キャンプ初のブルペンで４１球。捕手を座らせて直球、チェンジアップ、カーブを確認し「（感触は）比較的よかった」と一定の手応えを示した。１月は２年連続で、鴻江寿治氏主宰のキャンプに参加。他の選手らと話し合いを重ねる中で、「ゴルフクラブを握るような感じでボールを持って、そのまま投