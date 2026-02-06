新型「フィアット500ハイブリッド」。2025年11月29日、イタリア・シエナのフィアット販売店「ウーゴ・スコッティ」の内覧会で。 マイルドハイブリッド＋6段手動のみ ステランティスは2025年11月25日、新型「フィアット500（チンクエチェント）ハイブリッド」をイタリア北部トリノのミラフィオーリ工場で正式に生産開始した。新型は、2020年発売の電気自動車（BEV）「500e」のプラットフォームを大幅に設計変更