アメリカ・ミシガン州で目撃されたのは空港に突っ込む車です。複数の防犯カメラに事故の一部始終が捉えられていました。午後7時半ごろ、空港ターミナル内を走っていた黒い車が突然、大きくハンドルを右へ。そのまま建物のドアを突き破ります。突然の出来事に逃げ惑う人たち。車はチェックインカウンターに激突し、ようやく停止しました。すると、男が両手を上げながら車から降りてきました。現地メディアによりますと、男は意味不