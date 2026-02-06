石川・能美市で目撃されたのは横倒しになった1台の重機です。事故の一部始終を、対向車のドライブレコーダーが捉えていました。映像には、雪が積もった直線道路で対向車が近づいた次の瞬間、重機がバランスを崩し坂道へと横転する様子が映っていました。横倒しになった重機に近づくと道を外れたタイヤの跡がはっきりと確認できます。目の前で起きた緊急事態に、目撃者はすぐさま救助に向かいます。目撃者が「大丈夫ですか？」と声