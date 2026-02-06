【リビーニョ（イタリア）＝小沢理貴】５日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエアの予選で、荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７８・５０点をマークし、トップで通過した。木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）は３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は５位、木俣椋真（ヤマゼン）は１０位となり、出場した日本勢４人全員が上位１２人で争う７日の決勝に進んだ。雪