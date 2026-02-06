初練習に臨んだ三木つばき＝6日（AP＝共同）【リビーニョ共同】スノーボード女子パラレル大回転で昨季ワールドカップ（W杯）種目別覇者の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が6日、現地入り後初練習に臨んだ。本番会場（旗門は未設置）で1人2本の滑走練習が認められ、入念に感触を確かめた。W杯よりも旗門の数が増える見通しといい、滑り終えた三木も「長い」と息を切らしながら練習。最後の実戦となった1月31日のW杯優勝後もイ