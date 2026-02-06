松田純一氏日弁連（会員約4万7千人）は6日、渕上玲子会長（71）の任期満了に伴う次期会長選の投開票を行い、元東京弁護士会会長松田純一氏（65）の当選が決まったと発表した。18日の選挙管理委員会で正式決定する。任期は4月1日から2年間。6日夜に東京・霞が関の弁護士会館で記者会見した松田氏は、地方で弁護士が減っていることについて「実態を把握して一緒に知恵を出していきたい」と語った。日弁連が推進してきた再審制度