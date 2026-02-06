◇明治安田J1百年構想リーグ第1節町田―横浜M（2026年2月6日日産スタジアム）秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕。記念すべき初ゴールは町田のエリキが記録した。歓喜の瞬間は前半8分だ。高い位置でのボール奪取からパスを受けたエリキが反転。ドリブルでペナルティーエリア内に進入すると左足を振り抜いてネットを揺らした。相手GKの手をはじき飛ばす豪快な一撃は古巣からの先制点と