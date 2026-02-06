拾得物の報労金を不正に受け取った疑いで、57歳の男を逮捕した。同容疑者は飲食店で客のスマホを盗み、交番に“落とし物”として届け、謝礼として5000円を受け取ったとみられている。その際、「スマホはカバンにしまったほうがいい」とまさかのアドバイスを送ったという。男は、「報酬は当然の権利」と容疑を否認している。盗んだスマホを“落とし物”と装い謝礼を詐取か東京・深川警察署から出てきたのは、詐欺などの疑いで逮捕さ