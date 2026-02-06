◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体アイスダンス・リズムダンス（大会1日目/現地6日）フィギュアスケート・団体がスタート。この種目では前回大会で優勝を果たしたアメリカを含む10か国が出場します。この種目は各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成されており、合計得点で競います。最初の演目として行われたのは、アイスダンス・リズムダンス。日本からは