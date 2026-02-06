NMB48の新エース芳賀礼さんの1st写真集「ぽんっ」（税込み3300円、双葉社）が2026年2⽉18日リリース。誌面カットが公開されました。初水着、初ランジェリーにも挑戦し、抜群のプロポーションを披露しています。【写真】笑顔がまぶしい芳賀礼さん「あざとさ」でファンを魅了するれいぽんこと芳賀さん。「この写真集で一番お届けしたかったのは彼女感」と自身が語るように、沖縄を舞台に海でマリンスポーツやスイカ割りを楽し