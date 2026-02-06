県内で再びインフルエンザの感染が広がっています。県は5日、県内全域に「インフルエンザ」注意報を発令しました。注意報が出されるのは今シーズン2度目です。5日に発表された県感染症情報によりますと、直近1週間の1定点医療機関あたりの患者数は19.55人で、国の注意報基準の10を超えました。前週の7.69人から約2.5倍に増加です。県内では1月15日にインフルエンザの警報が解除されたばかりですが、2年前には警報を一度解除