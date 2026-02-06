記録的な大雪の中、鹿角市の果樹園では特産のリンゴの枝の選定作業が例年より3週間ほど遅れて始まっています。5日までの気温上昇で雪どけが進む中、モモの枝が折れる被害も明らかになっています。一面が雪に覆われた鹿角市十和田大湯の果樹園です。6日の積雪は約1メートル20センチ。リンゴやモモの木は半分ほどの高さまで、雪に埋まっています。この雪に悩まされているのが農家の佐藤一さんです。例年、1月中旬からリンゴの