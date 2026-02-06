私（エミ）は、夫のリョウと結婚し、義実家で同居していました。しかし義祖母から嫁いびりをされてきた義母は、私とは良好な関係を築きたいと言いながら、義祖母にされてきたのと同じような意地悪を私にするようになりました。まさにダブルスタンダードです。そしてリョウの妹・モモカちゃんの結婚にあたって、義母は自己中心的な主張を炸裂させました。私は次々と矛盾を指摘し、自身の「ダブスタ」に気づいてもらった上で同居を解