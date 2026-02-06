義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？第6話同居、破綻してない？【編集部コメント】頑なに拒んでいたイツキさんでしたが、ふと義姉の状況を想像してみました。たしかに、「2ヶ月に一度、2週間、顔すら見たくない」というのは同居解消レベルですよね……