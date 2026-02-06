¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê6Æü¡¢µÜºê¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤ÎÄÅ²Å»³·û»ÖÏºÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢º£¥­¥ã¥ó¥×¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£8³ä¤ÎÎÏ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤ò53µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡ÖÂÎ¤òÈ¿¤é¤Ê¤¤¡£½Å¿´¤ò¤Ä¤ÞÀè¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£1·î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¹ã¹¾¼÷¼£»á¤Ë»Õ»ö¤·ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤­¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç