ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕に合わせ、群馬県庁で群馬県ゆかりの出場選手を応援するスライド映像の上映が始まりました。 ミラノ・コルティナオリンピックは日本時間の７日未明に開会式が行われ、冬の祭典が幕を開けます。大会には、スピードスケート競技に群馬県ゆかりの３選手が出場、県庁では６日から３選手を応援するスライド映像の上映が始まりました。 高崎健康福祉大学の職員・新濱立也選手は北