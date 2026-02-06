福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 福マルシェ 採れたて冬野菜を楽しもう！ イチゴや人気スイーツも「あまおう」（福岡）や「ゆうべに」（熊本）のほか、いちごジャムやいちごよもぎ餅などの加工品、野菜などを販売する。野菜がたっぷり入ったキンパが初出店。日時:2月8日(日)午前9時半〜午後2時場所:鳥飼八幡宮（福岡市中央区）https://www.nishini