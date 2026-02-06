女子生徒にセクハラ行為。滋賀県の高校教諭２人に停職処分です。停職３か月の懲戒処分を受けたのは、滋賀県立高校の２０代の男性教諭です。県の教育委員会によりますと、教諭は去年６月から１１月にかけて、ＳＮＳで私的なやりとりをしたり、自分の車に乗せたりしたほか、勤務先の学校内でセクシャルハラスメントを行ったということです。女子生徒が学校に対し「セクハラのような行為を受けている」と相談して発覚。県教委