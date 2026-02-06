年に一度の「ニワトリの日」！ 『とり鉄』自慢の串焼き9種が驚きの99円に焼き鳥ダイニング『とり鉄』にて、2月8日の「ニワトリの日」を記念した特別キャンペーンを2月8日〜2月10日の3日間限定で実施します。メインとなるのは、とりもも串や特性つくね串、皮串、ぼんじり串などの「とりてつ人気の串焼き9種」の特別価格販売です。これらの串焼きが、通常価格を大幅に下回る1本99円（税込109円）になるという、ファンならず