病院内で職員に切りつけ。警察は逃げた男の行方を追っています。２月６日午後０時半ごろ、大阪市住之江区の南大阪病院で「職員がカッターで切られた」と警察に通報がありました。警察や病院によりますと、面会の時間外に訪れた男が知人の患者を廊下で押し倒し、その仲裁に入った３０代の男性職員をカッターナイフで切りつけたということです。職員は手にケガをしましたが、命に別状はありません。男は７０代後半で、黒っ