大阪・ミナミのホテルで１７歳の少女を殺害したなどの罪に問われた男に懲役２２年の判決です。判決によりますと、住居不定・無職の福井竣介被告（３１）はおととし９月、大阪市中央区のホテルで当時１７歳の少女に現金約３万円を払って性的な行為をしたあと、首を絞めて殺害し、財布を盗みました。これまでの裁判で福井被告は財布を盗んだことなどは認めたものの、少女への殺意を否定していました。２月６日の判決で大阪地