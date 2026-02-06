人気アーティストEXILEのメンバーがプロデュースするショップの コラボ店舗が長崎市にオープンです。 長崎スタジアムシティのスタジアム3階に6日にオープンした『DANNY GOTEN』。 EXILEのTETSUYAさんがプロデュースする「AMAZING COFFEE」が、米粉を使ったチュロス発祥の店「DANNY CHURROS」とコラボした店舗で、九州には初上陸です。 オープンを記念して長崎