自宅のクローゼットに赤ちゃんの遺体を遺棄したとして逮捕された２４歳の母親が殺人容疑で再逮捕されました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、神戸市北区の無職、古畑美奈容疑者（２４）で、１月２４日から２６日にかけて自らが出産した女の赤ちゃんの首を手でつかむなどして殺害した疑いがもたれています。古畑容疑者は１月２７日、自宅のクローゼットにその赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いで逮捕されていました。警察の調べ