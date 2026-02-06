空き巣で、現金約２０００万円などが盗まれた事件。被害者がＭＢＳの取材に語ったのは今もぬぐえない不安です。防犯カメラに映った、玄関の扉に手をかける男。このときすでに別の男がほかの場所から侵入していて、内側から鍵を開けます。その後、２人組の男はバッグなどを両手に抱えて何度も運び出していきます。白昼堂々、約２０分の間の犯行でした。２月６日に送検された東大阪市の職業不詳・中田誠容疑者（４９）は去年