広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者（25）がいわゆる「ゾンビたばこ」を使用した疑いで逮捕された事件で、容疑を認める供述を始めたことが分かりました。羽月容疑者は逮捕時には容疑を否認していました。この事件は、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が去年12月、国内で指定薬物のエトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」を摂取した医薬品医療機器法違反の疑いで、先月27日に逮捕されたものです。逮捕時の警察の調べに対し、羽月容