俳優の井上咲楽さんが自身のインスタグラムを更新。長野県にある善光寺で豆まきを行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 井上咲楽 】長野・善光寺での豆まきを報告「節分をこんなに楽しめたのは初めてです！」フォロワー賛辞「元気もらえそう！」井上さんは、黄色の着物に赤い裃（かみしも）を着て、笑顔で豆をまく画像を添えて「善光寺まめまき節分をこんなに楽しめたのは初めてです！」と、喜びを綴りました。&#